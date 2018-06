Les Feux de l'amour : Une actrice phare quitte la série !

Cette mauvaise nouvelle survient après le départ de Melissa Claire Egan le 1er février 2018. Sur son compte Twitter, l'interprète de Chelsea Lawson (depuis 2011) avait écrit son message d'adieux : "Après beaucoup de réflexion et six merveilleuses années, j'ai décidé de quitter Les Feux de l'amour. J'adore cette série, et je suis très reconnaissante envers cette équipe et ce casting incroyables, en particulier mon merveilleux Joshua Morrow. Cette distribution, l'équipe et tout le monde dans les coulisses de Sony et CBS sont vraiment les meilleurs dans ce qu'ils font et ils sont ma famille. À vous les fans incroyables, merci pour tout. Ce n'est pas un adieu. Vraiment. Juste un au revoir."