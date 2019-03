Les Marseillais : Benjamin dévoile les coulisses des soirées en boîte

W9 diffuse actuellement Les Marseillais Asian Tour. Kevin Guedj, Carla Moreau ou encore Julien Tanti se sont envolés pour l'Asie afin d'accomplir leurs projets professionnels ou régler des soucis personnels. Comme lors des saisons précédentes, les candidats sortent parfois en boîte de nuit. Histoire d'éviter tout débordement, la production prend certaines mesures comme nous l'a confié Benjamin Samat qui a participé à cette édition, lors de la conférence de presse de la télé-réalité organisée le 13 février dernier, au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris.

"Quand on est en tournage et qu'on sort en boîte de nuit, la prod' nous surveille. Ils sont aux aguets. C'est très surveillé, c'est sécurisé. À chaque fois qu'on sort, on a des agents de sécurité un peu partout qui encerclent le carré", nous explique le beau brun de 27 ans. Et d'ajouter : "C'est très sécurisé et on est très limités en termes de boissons."

Dans son livre autobiographie C'est tout moi, Jessica Thivenin évoque également le sujet et apporte plus de précisions : "Dès le début, la production nous met en garde contre les dérives. Il est hors de question qu'il y ait de la drogue sur le tournage. (...) Il y a des règles strictes : on ne sort pas de la villa sans être accompagné, on ne va pas acheter de l'alcool pour la villa, il y en a quand on sort en boîte, mais ce sont deux verres chacun, pas plus."

