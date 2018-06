Les princesses Beatrice et Eugenie font la fête à Londres avec Kitty Spencer

La Summer Party de la Serpentine Gallery est un des rendez-vous londoniens rassemblant chaque année un grand nombre de personnalités. Et pour cette nouvelle édition 2018, comédiens, mannequins et chanteurs étaient de la partie dans les jardins de Kensington, ce mardi 19 juin 2018.

Après avoir accompagné Meghan Markle pour son premier Royal Ascot, les princesses Eugenie et Beatrice d'York ont fait une apparition remarquée à l'événement donné par Chanel. Les deux soeurs ont ainsi pu retrouver la nièce de Lady Diana, Kitty Spencer, particulièrement suivie depuis sa participation au mariage du prince Harry et son actrice américaine le mois dernier. Pour l'occasion, la jeune femme de 27 ans était habillée d'une robe fleurie Dolce & Gabbana, marque pour laquelle elle a déjà défilé. Lady Amelia Windsor a quant à elle mis en avant ses jambes et son discret tatouage dans une mini robe.

Du côté des artistes, les chanteuses Ciara , Charli XCX et Ellie Goulding ont pu croiser le musicien Nile Rodgers sur le tapis rouge. La James Bond Girl Olga Kurylenko, la comédienne de la série Versailles, Anna Brewster, et l'héroïne du dernier volet de Pirates des Caraïbes, Kaya Scodelario, figuraient parmi les convives. Nombreux sont les mannequins britanniques a avoir également répondu présent : Alexa Chung, Suki Waterhouse, Eddie Campbell, Lara Stone... Retour sur la soirée en images.