Les Reines du shopping : Élodie les cheveux longs et bouclés, elle a bien changé

Depuis lundi 3 décembre 2018, Élodie, Vera, Chloé, Babeth et Iona participent aux Reines du shopping (M6). Les cinq candidates ont pour mission de proposer le look idéal dans le thème imposé par Cristina Cordula : "Fatale pour un dîner du réveillon en amoureux." Vêtements, chaussures, accessoires... Le tout doit être acheté dans la limite du budget de 350 euros. Parmi les participantes au jeu, Élodie fait sensation sur les réseaux sociaux.

La jolie brune de 37 ans est hôtesse de l'air et fan de mode. Elle profite ainsi de chaque escale au quatre coins du monde pour découvrir les tendances. Il faut dire que celle qui a été aidée par son cousin Christopher lors de son shopping est toujours tirée à quatre épingles. Mais en plus de ses looks, c'est sa coiffure qui fait sensation.

À l'antenne des Reines du shopping, Élodie arbore une coupe courte bombée sur le dessus et plaqués sur les côtés. De quoi mettre en valeur son visage délicat. Mais la jolie brune n'a pas toujours ressemblé à ça. En effet, il y a quelques années, sa une coiffure était bien différente. Élodie avait alors les cheveux longs et bouclés, "au naturel" comme elle l'explique en légende d'un vieux cliché ! Depuis, elle a bien changé...

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h30 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.