Letizia d'Espagne: Épaules dénudées, tenue vitaminée... Looks réussis en Argentine

Pendant qu'Emmanuel et Brigitte Macron recevaient le président de la République populaire de Chine Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan, Felipe VI et Letizia d'Espagne se sont rendus en Argentine pour une visite d'État de la même durée, du 24 au 26 mars 2019.

Si leur voyage n'a pas débuté sous les meilleurs auspices puisqu'ils sont restés bloqués une heure dans leur Airbus à leur arrivée à Buenos Aires, le roi et la reine ont ensuite été chouchoutés par leurs hôtes qu'ils connaissent très bien. Deux ans auparavant, ils avaient accueilli le président Mauricio Macri et son élégante épouse Julia Awada sur le sol espagnol.

Cette visite d'État a été marquée par un défilé de looks de Letizia d'Espagne, mais aussi par une grande complicité partagée avec la première dame argentine. Le séjour officiel a débuté par une cérémonie d'accueil à la Casa Rosada le 25 mars, pour laquelle la reine espagnole est restée très classique en optant pour une robe claire signée Pedro del Hierro, des escarpins Magrit et une paire de boucles d'oreilles pendantes en or blanc agrémentées de perles et de diamants.