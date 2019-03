Brigitte Macron irréprochable en bleu roi, pour clôturer la visite de Xi Jinping

La visite d'État de Xi Jinping s'est achevée par un ultime entretien qui s'est également tenu au palais présidentiel. À l'issue de ce dernier face-à-face, Emmanuel et Brigitte Macron ont raccompagné le dirigeant chinois de 65 ans et son épouse. La première dame avait opté pour un look sobre mais très élégant. L'ancienne professeur de lettres et de théâtre a conclu en beauté avec une robe bleu roi agrémentée de boutons dorés et d'une longue fermeture éclair dans le dos. Ce look simple mais efficace était complété d'une paire d'escarpins noirs avec un fin détail doré.

Main dans la main, unis et fusionnels depuis l'arrivée du couple présidentiel chinois, Emmanuel et Brigitte Macron ont raccompagné Xi Jinping et Peng Liyuan jusqu'à leur voiture stationnée dans la cour de l'Élysée.

Durant ces trois jours, Brigitte Macron a une nouvelle fois fait honneur à la mode française, proposant des looks élégants et raffinés. La première dame portait du bleu ciel pour le dîner privé organisé le 24 mars à la villa Kérylos de Beaulieu-sur-mer (Alpes-Martimes), un sublime manteau camel et noir pour faire visiter l'Opéra Garnier à la première dame chinoise et enfin une très chic longue robe rouge pour le dîner d'État qui s'est tenu à l'Élysée en présence de Jean-Michel Jarre, qui a officialisé avec l'actrice Gong Li, Alain Delon et Hélène Rollès, mais aussi le maire de Nice Christian Estrosi et son épouse Laura Tenoudji.