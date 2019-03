Alain Delon et Hélène Rollès réunis : Duo inattendu d'un dîner à l'Élysée

Du 24 au 26 mars, le président de la Chine, Xi Jinping, est en France pour rencontrer Emmanuel Macron. En l'honneur du chef d'État chinois, le palais de l'Élysée a organisé un grand dîner, avec plus de deux cents convives. Parmi eux, l'épouse du président, Brigitte Macron bien sûr, ainsi que de nombreux représentants du gouvernement, mais pas seulement. Différentes personnalités du show-biz ont également reçu une invitation, comme Jean-Michel Jarre et Gong Li qui en ont profité pour officialiser leur relation, ainsi qu'Alain Delon et Hélène Rollès. L'association du nom de l'icône du cinéma et de celui de l'héroïne d'Hélène et les garçons peut surprendre, mais elle correspond à leur immense popularité à chacun dans l'empire du Milieu.

Depuis 2015 notamment, les concerts d'Hélène Rollès connaissent un franc succès en Chine, indique Le Huffington Post. Au point que "lors de ses déplacements en Chine, la chanteuse reçoit elle-même parfois un accueil digne d'un chef d'État". De son côté, on sait qu'Alain Delon est une superstar au Japon et en Russie, mais les Chinois le portent également dans leur coeur. Tout a commencé avec Zorro en 1975, film qui fait fureur hors de nos frontières au début des années 1980. Plus tard, en 2010, l'acteur est ensuite devenu le parrain du pavillon français de l'Exposition universelle de Shanghai inauguré par Carla et Nicolas Sarkozy. Plutôt discret ces dernières années, le monstre sacré du cinéma français n'a pas voulu manquer ce dîner élyséen.

C'est donc à leur popularité que les deux stars françaises devaient leur présence à cet événement organisé pour la venue du président chinois et qui a entraîné des aménagements particuliers dans la capitale. L'AFP indique en effet qu'une vaste zone de sécurité a été instaurée dans le secteur de l'Élysée alors que des représentants des "minorités persécutées" par Pékin et de smilitants ont manifesté dans plusieurs lieux de Paris. Emmanuel Macron a assuré avoir exprimé, au cours d'un échange "franc", les "préoccupations" de la France et de l'Europe sur le respect des droits humains en Chine.