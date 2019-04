Letizia d'Espagne fait sensation en jupe Hugo Boss, sans Felipe

Lundi 8 avril 2019, la reine Letizia d'Espagne était en visite à l'école royale de gravure et de design de Madrid. Elle était venue une nouvelle fois sans Felipe VI, afin de remettre le prix "Thomas Francisco Pietro" aux côtés de la ministre de l'Économie espagnole, Nadia Calvino. La sublime femme de 46 ans avait porté pour l'occasion une tenue déjà connue de ses admirateurs les plus fidèles, puisqu'elle est apparue vêtue de sa jupe Hugo Boss en cuir d'agneau, aux détails oranges et bleus. Une pièce à plus de 570 euros.

Elle portait également un t-shirt aux formes géométriques et aux couleurs assorties à sa jupe. Un look complété par un élégant manteau couleur crème, qui allait harmonieusement avec l'ensemble de sa tenue. Letizia d'Espagne avait choisi les mêmes tons de couleur pour ses chaussures, puisqu'elle portait des escarpins en cuir camel, toujours de chez Hugo Boss. La maman de Leonor (13 ans) et de Sofìa (11 ans) portait un maquillage discret, dans les tons chauds, avec un simple gloss sur les lèvres. Letizia d'Espagne avait choisi de mettre peu de bijoux, si ce n'est une paire de boucles d'oreilles assez discrètes, de la marque espagnole Gold & Roses, en or blanc et diamants à 1 725 euros. Un look qui lui va divinement bien.

Si la tenue de Letizia d'Espagne était particulièrement coûteuse pour cet événement, la mère de famille s'affiche régulièrement vêtue de pièces issues de grandes enseignes de prêt-à-porter, comme la marque espagnole Zara, qu'elle apprécie particulièrement. On se rappelle par exemple d'un top à carreaux noué à la taille, à 29,95 euros porté en octobre 2018 ou encore d'une combinaison bleu indigo à 13 euros, portée en janvier 2019. Reine du style.