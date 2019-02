Letizia d'Espagne : Look à la Diana et rencontre "intime" à Cordoue

En présence du président de la Junte d'Andalousie, Juan Manuel Moreno, et du ministre de la Culture espagnol, José Guirao, le roi Felipe a chanté les louanges des lauréats, saluant leur travail de garants et ambassadeurs du patrimoine national et soulignant combien, dans un monde globalisé, la culture permet à la fois d'affirmer sa singularité et de se rapprocher.

La rencontre avec les lauréats a donné lieu à une scène d'effusion inattendue entre la reine Letizia et l'actrice Elena Furiase, venue avec son frère Guillermo assister au moment de gloire de leur mère, la chanteuse et actrice Lolita Flores, récipiendaire d'une médaille d'or. De toute évidence, les deux femmes se connaissent, puisque l'épouse du roi a très spontanément ouvert en grand les bras en l'apercevant, avant de l'embrasser. "Je l'aime ! Nous sommes intimes – avec tout mon respect, hein", a par la suite écrit Elena sur Instagram sur une image de ce moment, ajoutant un émoticône qui pleure de rire pour relativiser cette supposée "intimité" avec la reine. Quant à Lolita, son discours a été copieusement applaudi : "Cette médaille revient à toute ma lignée, à ma mère, à mon père, à mon frère, à tous ces anges que nous avons tous au paradis et qui nous accompagnent jour après jour, a déclaré la fille de Lola Flores – alias La Faraona –, légende du flamenco. On naît avec le talent. On l'a ou on l'a pas. Il est clair qu'il faut l'étudier, qu'il faut le perfectionner, mais si ça ne vient pas d'ici [elle se touche le coeur, NDLR], d'ici [la tête] et d'ici [le ventre], ça ne sert à rien."

Felipe d'Espagne a par ailleurs fait plaisir à la famille du défunt torero Dámaso González, posant notamment avec le petit-fils de ce dernier, portant autour du coup la médaille décernée à titre posthume à son grand-père.

Les acteurs Andy Garcia et Juan Echanove, l'actrice María Luisa Merlo, le chef José Andrés, la chorégraphe Eva Yerbabuena, l'écrivain Jordi Sierra i Fabra, les groupes de rock Hombres G. et Mana ou encore les compositeurs Alberto Iglesias et José Luis Perales comptaient parmi les lauréats.