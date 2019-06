Letizia d'Espagne ressort sa robe à fleurs de Pâques pour les Prix de l'UNICEF

Très en vue le 1er juin 2019, spectaculaire dans sa robe rouge confectionnée par la créatrice sévillane Ana Cherubina à l'occasion de la Journée des forces armées, Letizia d'Espagne s'est ensuite faite plus discrète, à la faveur d'un agenda dégarni.

Sobrement vêtue d'un haut mango et d'un pantalon à boutons Hugo Boss sombres le 6 juin pour prendre part à une réunion du Comité directeur des résidences étudiantes, la reine est réapparue mardi 11 juin pour présider à la cérémonie de remise des Prix du comité espagnol de l'UNICEF 2019. Pour cette occasion, l'épouse du roi Felipe VI avait décidé de réutiliser la robe à fleurs bleu marine Massimo Dutti qu'on l'avait vue porter au mois d'avril lors de la messe de Pâques à Majorque.

Au siège du Conseil supérieur de la recherche scientifique, qui accueillait dans le nord de Madrid l'événement, Letizia d'Espagne, accompagnée sur scène par la ministre de la Santé María Luisa Carcedo et par le président du comité Gustavo Suárez Pertierra, a remis leurs distinctions aux trois lauréats de cette édition 2019 : le penseur et pédagogue Francesco Tonucci (Prix UNICEF Joaquín Ruiz-Giménez), pour sa contribution à la défense des droits de l'enfance, la Fondation Pablo Horstmann (Prix UNICEF Transforma), qui s'efforce de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la santé des jeunes mères en Ethiopie, et l'émission radio Cinco Continentes (Prix UNICEF Comunica), qui aborde la situation des enfants défavorisés dans le monde.

La reine Letizia d'Espagne doit se déplacer mercredi 12 juin dans la province de Soria pour la clôture d'un séminaire de journalistes et de professionnels de la communication axé sur les moyens d'aider à repeupler les campagnes espagnoles, avant de se joindre à son mari le lendemain pour session plénière de l'Académie royale espagnole et de recevoir en audience au palais de la Zarzuela le Conseil international du Théâtre royal.