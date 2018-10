Liam Neeson : Le geste bouleversant de son fils pour sa mère disparue

Micheál Neeson ne s'appelle plus ainsi. Selon Vanessa Redgrave, la mère de la regrettée Natasha Richardson – l'épouse de Liam Neeson décédée en 2009 à la suite d'un accident de ski – le fils de la star des films Taken a changé de nom. Non pas pour fuir la célébrité de son illustre papa, mais pour rendre hommage à sa mère adorée. "Ce n'était pas parce qu'il voulait éviter la popularité de son père, qui est énorme. Il voulait se rapprocher de sa mère – parce que c'était une actrice incroyable. Absolument remarquable", a confié au Daily Mail la grand-mère de Micheál, 23 ans, qui s'appelle désormais Micheál Richardson.

Natasha Richardson (À nous quatre, Coup de foudre à Manhattan) nous a quittés à l'âge de 45 ans en 2009, après une mauvaise chute survenue au mont Tremblant à Québec. Au moment de sa mort tragique, l'actrice avait deux enfants, Micheál (13 ans) et Daniel (12 ans). Autant dire que les deux jeunes garçons ont été traumatisés, tout comme leur père, qui a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Il pleure encore aujourd'hui son ex-femme.

En mai 2017 Micheál s'était confié sur la perte si douloureuse de sa maman et sur la manière dont il avait surtout vécu le deuil et la reconstruction. "Les choses ont commence à se dégrader. Avec les gens avec qui je traînais, on faisait souvent la fête. C'était sombre. J'avais touché le fond, expliquait sans fard le jeune homme au Evening Standard. "Tout le monde disait, 'ce gamin vient de perdre sa mère, c'est de là que le problème vient', et moi, 'Non, c'est pas ça, j'aime juste faire la fête'. Mais avec du recul, je réalise que c'était une réaction différée", avait-il expliqué il y a deux ans au Sunday Times.

À l'instar de ses parents, le repenti Micheál s'est tourné vers le cinéma après une première expérience en 2013 dans la comédie culte Légendes vivantes. On a pu le voir outre-Manche dans la série Big Dogs, et il doit apparaître dans le film Vox Lux, aux côtés de Natalie Portman. En février 2019, il sera également aux côtés de son père dans Cold Pursuit.