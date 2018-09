Natalie Portman : Icône amoureuse au bras de Benjamin Millepied à Venise

Après avoir reçu Emma Stone, Lady Gaga, Dakota Johnson ou encore Bérénice Bejo, la Mostra de Venise déroulait son tapis rouge devant Natalie Portman, le mardi 4 septembre 2018, pour une nouvelle démonstration glamour. La classe à l'américaine pour la star hollywoodienne, qui a tout bonnement illuminé le Lido, telle une icône de l'âge d'or du cinéma, dans une robe dorée Gucci époustouflante !

Et sur le grand écran, c'est le même combat. Natalie Portman envoûte autant qu'elle fascine en tête d'affiche de Vox Lux, le deuxième long métrage de Brady Corbet. Chronique longue de vingt ans sur la vie d'une star de la pop, entre grandeur et décadence, le long métrage a fait forte impression dans la Cité des doges, et c'est principalement dû à son actrice principale, d'ores-et-déjà entrée dans la course pour aller s'offrir un deuxième Oscar de la meilleure actrice après sa performance dans Black Swan.

En compétition officielle avec ce film, Natalie Portman a pu compter sur le soutien de son mari, Benjamin Millepied. Le chorégraphe français était bien évidemment de la partie pour admirer son épouse. C'est ensemble qu'ils sont arrivés à l'hôtel Excelsior. En revanche, sur le tapis rouge, le père de ses deux enfants Aleph et Amalia s'est fait plus discret, laissant sa dulcinée poser en solo, ou bien avec ses partenaires de jeu, Stacy Martin et Raffey Cassidy. Cette dernière a d'ailleurs été victime d'un petit incident avec sa robe, lorsque l'un de ses talons s'est pris dedans, manquant de la faire tomber devant les photographes et les spectateurs.

De nombreux invités étaient aussi présents sur le tapis rouge, que ce soit le Ken humain, Rodrigo Alves, la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles et sa fille la princesse Chiara de Bourbon des Deux-Siciles, Bianca Vitali et son mari Stefano Accorsi (l'ex-époux de Laetitia Casta), le clan Carrisi (Al Bano Jr, Albano Carrisi et Yasmine) ou encore Hofit Golan.