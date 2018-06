Natalie Portman : Souvenir romantique de sa rencontre avec Benjamin Millepied

En 2009, Natalie Portman commence à travailler la danse pour être à la hauteur du rôle de danseuse, rongée par son prochain ballet, dans Black Swan de Darren Aronofsky. Le rôle est incroyablement physique et difficile mais l'actrice en garde le plus beau des souvenirs. Et pas seulement parce que ce film lui a permis de remporter une tripotée de prix dont l'oscar de la meilleure actrice en 2011.

Invitée dans le talk show d'Hoda Kotb sur NBC le 24 juin 2018, Natalie Portman évoquera ses souvenirs de ce film majeur de sa carrière et de sa vie tout court. Dans un premier extrait de son interview, l'actrice de 37 ans raconte ce que le thriller psychologique de Darren Aronofsky représente pour elle aujourd'hui : "J'ai rencontré mon mari donc j'étais comme au pays des rêves. Cela m'a semblé plutôt amusant tout ce temps. Il m'apprenait à danser. C'était la chose la plus romantique qui soit."

Dieu sait pourtant que Natalie Portman s'est entraînée pendant des mois pour être crédible sur des pointes pour ce rôle. Elle a l'a répété de nombreuses fois, c'est sans doute le tournage le plus éreintant et exigeant de sa carrière. Mais en coulisses, il y avait cette rencontre amoureuse avec le chorégraphe et danseur français Benjamin Millepied qui donnait cette dimension toute particulière à l'aventure. C'est d'ailleurs enceinte de leur premier enfant, et rayonnante comme jamais, que Natalie Portman a récolté ses prix de la meilleure actrice dont son Oscar au premier trimestre 2011. En juin de la même année, leur fils Aleph voyait le jour. En août 2012, le couple se disait oui en Californie avant d'accueillir en février 2017 une fille, Amelia.

Après avoir récemment porté le brillant Annihilation (d'Alex Garland pour Netflix), Natalie Portman est attendue dans le drame musical Vox Lux du jeune réalisateur et acteur Brady Corbet.