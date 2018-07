Lilian Thuram et Kareen in love pour une "mission impossible" face à des ex-Miss

Jeudi 12 juillet 2018 se tenait à Paris l'avant-première mondiale de Mission : Impossible – Fallout. Sur le tapis déroulé à même le parvis du Trocadéro face à la Tour Eiffel, toutes les stars du film, à commencer par Tom Cruise et la jolie Française Alix Bénézech. Mais avant eux, de nombreuses personnalités ont défilé sur le red carpet et posé devant les objectifs.

Parmi ces invités VIP, Lilian Thuram et sa belle Kareen Guiock. Le couple, plutôt rare lors des événements mondains, a tendance à fréquenter les tribunes des stades de foot plutôt que les tapis rouges les plus prestigieux de la capitale. Ils ont donc cassé cette dynamique en s'affichant ensemble et amoureux devant un mur de photographes. Non loin du champion du monde 98, plusieurs Miss France ont fait crépiter les flashs. Impossible de manquer Iris Mittenaere en salopette noire luisante, ou la divine Flora Coquerel, dans un costume jaune. Sonia Rolland était aussi de la partie, elle qui a posé avec Jerry Alexander.

On a également croisé Axelle Laffont, Amanda Sthers, le beau Laurent Maistret, Harry Roselmack (qui avait justement dirigé Alix Bénézech dans son premier film, Fractures), Alessandra Sublet, Carla Ginola, Caroline de Maigret, l'ex-ministre Audrey Azoulay, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Guillaume Pley, le rappeur Mokobé, Agustin Galiana, le créateur Alexis Mabille ou encore Camelia Jordana.