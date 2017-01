PSG-Monaco : Lilian Thuram et Kareen Guiock en couple au Parc parmi les people

Dimanche 29 janvier 2017 aura été une journée bénie pour les amoureux du sport : finale d'anthologie entre les revenants Roger Federer et Rafael Nadal à l'Open d'Australie en entrée, finale du Mondial 2017 de handball soldée par le triomphe des Experts en plat de résistance et choc au sommet de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco en dessert... D'ailleurs, le hasard des horaires a si bien fait les choses que certains ont pu enchaîner hand et foot !

Les people réalisent le doublé

Ce fut le cas en particulier de deux supporters parisiens bien connus de la tribune VIP : Patrick Bruel et Pascal Obispo, qui ont quitté l'AccorHotels Arena après le triomphe des Bleus, tout comme le directeur général délégué du PSG Jean-Claude Blanc, pour rallier le Parc des Princes. L'auteur-compositeur-interprète, qui a entamé la promotion de son nouveau spectacle musical inspiré de la vie de Jesus, s'était montré particulièrement déchaîné lors de la finale du Mondial de handball, explosant de joie avec l'animateur Jean-Luc Reichmann au moment de la victoire et serrant fort dans ses bras son épouse Julie Hantson, toujours complice de ses émotions sportives. Elle était bien sûr encore à ses côtés au Parc, où Pascal Obispo, bien barbu, a démontré qu'il avait encore de l'énergie à dépenser.

Ce n'était d'ailleurs pas le seul couple en vue lors du duel entre le PSG et l'AS Monaco, à la lutte pour les premiers rôles du championnat de France : beaucoup plus rare, Lilian Thuram était également présent avec sa nouvelle compagne Kareen Guiock. Après leur révélation de leur idylle par un magazine people il y a quelques semaines, la journaliste de M6, pudique mais franche, avait commenté, en interview pour la revue I Am Divas : "J'assume mais je n'ai pas choisi d'exposer mon intimité. Elle est très précieuse. J'y tiens autant qu'à ma liberté, ça va ensemble d'ailleurs." Et d'insister : "Je pense que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je pense aussi que la télé-réalité, la mise en scène permanente de l'intimité, est indécente, vulgaire. J'aime assez l'élégance de la discrétion, le soin qu'on prend à protéger ce qu'on a de plus cher..." Un point de vue qui n'a rien d'incompatible avec une petite sortie au Parc des Princes de temps en temps. Côté discrétion, Malika Ménard et Ycare continuent à faire ce qu'ils peuvent, mais ils continuent aussi à être inséparables, comme hier soir.

Un public princier !

Annoncé partant avant la fin du mercato, Jese, que le club anglais de Middlesbrough aimerait beaucoup enrôler, prenait son mal en patience en tribune avec sa chérie la bombe Aurah Ruiz, non loin de JoeyStarr venue avec une amie, mais aussi de l'ex-entraîneur de l'Inter Milan et de Manchester City, Roberto Mancini, et sa nouvelle compagne, alors qu'il s'est séparé de son épouse après près de trente ans de mariage.

Et bien sûr, pas de match phare du PSG sans Nicolas Sarkozy en tribunes. L'ancien chef de l'État était bien présent – tout comme son fils Louis – et a pu saluer avec plaisir le prince Albert II de Monaco, qui avait fait le déplacement depuis le Rocher avec son neveu Louis Ducruet. Eux aussi avaient au préalable assisté à la finale de hand avant de venir au Parc, à l'instar également de la journaliste Ophélie Meunier et du nageur Camille Lacourt.

Parisiens et Monégasques seront repartis dos à dos, les hommes de Leonardo Jardim arrachant dans les arrêts de jeu un match nul (1-1) somme toute logique au vu du match. À noter que l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, avait fait lui aussi le déplacement afin d'observer l'ASM avant la confrontation des deux clubs en 8e de finale de la Ligue des Champions.