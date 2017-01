Mondial 2017 : Les people en couple et en liesse devant Les Experts

L'animateur vedette de TF1 n'était pas le seul à être venu en couple s'enflammer derrière Nikola Karabatic, élu meilleur joueur du Mondial, Daniel Narcisse, Valentin Porte et leurs partenaires entraînés par Didier Dinart et Guillaume Gille, couronnés de succès pour leur première campagne à la tête de l'équipe. L'ancien judoka devenu homme politique David Douillet et sa compagne Vanessa Carrara, discrètement devenus parents le 17 septembre dernier, faisaient partie des tandems amoureux, à l'instar du néo-handballeur Florent Manaudou et sa "petite perle", Ambre. Le frère de Laure - qu'on dit enceinte de Jérémy Frérot - avait à ses côtés son copain du Cercle des Nageurs de Marseille Camille Lacourt, non loin de la ravissante footballeuse de l'équipe de France Laure Boulleau, avec laquelle il faisait le buzz au tour précédent et installée juste devant eux.

Habitué des enceintes sportives, Pascal Obispo délaissait quelques heures le début de la promotion de son spectacle sur Jesus pour donner de la voix, survolté auprès de son épouse Julie et de Jean-Claude Blanc (directeur général délégué du Paris Saint-Germain)... avant de filer au Parc des Princes pour le choc de Ligue 1 entre le PSG et l'AS Monaco !

La drolissime Claudia Tagbo, pour ses dernières heures dans son rôle d'"ambassadrice phénoménale" du Mondial 2017 de handball, savourait aussi cet épilogue en couple, non loin de l'icône du taekwondo Pascal Gentil et de Mamadou Sakho, avec sa femme Majda. L'international français n'était pas le seul footballeur présent, puisque le Madrilène Antoine Griezmann était aussi - avec son père Alain - à l'AccorHotels Arena, où on pouvait par ailleurs remarquer Philippe Lellouche et Christophe Dugarry, passé par toutes les émotions.