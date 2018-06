Lilly Becker : Son divorce avec Boris Becker, la "seule solution"

Ganz offen und fast ungeschminkt: So prsentiert sich Lilly Becker beim Interview mit dem stern in Wimbledon. TRENNUNG IST DIE EINZIGE LSUNG": Erstmals uert sich Lilly Becker ber das Scheitern ihrer Beziehung zu Boris. Ein Gesprch ber eine Liebe im Scheinwerferlicht und ber den Klub der Becker-Ex-Frauen. Text: Jochen Siemens; Fotos: Charlie Grey.#stern #sternmagazin #sternfotografie #fotojournalismus #photojournalism #photography #journalism #editorial #fotografie #reportermagazin #reportermagazin #magazine #Journalismus #cover #reportage #borisbecker #lillybecker #trennung #becker @charliegreyphotographer

A post shared by stern (@stern) on Jun 8, 2018 at 5:02am PDT