Boris Becker ruiné et célibataire : Il divorce de la belle Lily

L'actualité de Boris Becker n'a rien à voir avec le tennis ou le tournoi de Roland-Garros qui vient de débuter à la porte d'Auteuil mais avec sa vie sentimentale. L'ancien numéro mondial divorce de celle avec qui il était en couple depuis treize ans et avec qui il s'était marié en juin 2009 à Saint-Moritz, en Suisse : la belle Lily Kerssenberg (son nom de jeune fille).

Boris Becker a confirmé par la voie de son avocat les rumeurs de séparation qui couraient en Allemagne. "La décision après treize ans de relation et neuf ans de mariage n'a pas été facile", commente Christian-Oliver Moser auprès de DPA (l'AFP version allemande). L'avocat de Boris Becker ajoute que la séparation du couple s'est déroulée "à l'amiable", dans le respect de leur fils de 8 ans Amadeus.

Cette annonce officielle explique notamment pourquoi Boris Becker était seul lorsqu'il a reçu la bague Hall of Fame lors des Masters de Monte-Carlo en avril 2018, des mains d'Albert de Monaco. De son côté, Lily Becker est souvent apparue en duo avec son fils à Miami, où elle vit, alors que Boris Becker est installé en Angleterre, à Wimbledon.

Le couple rencontrait de grosses difficultés depuis que l'ancien coach de Novak Djokovic (il a entraîné le Serbe de 2013 à 2016) dilapide sa fortune et doive faire face à une dette historique. L'ex-tennisman allemand de 50 ans est sur la paille depuis 2015 et a contracté plusieurs millions de dettes auprès de la banque privée Arbuthnot, Latham and Co. Des déboires financiers qui ont sérieusement ébranlé son mariage.

Dans une interview accordée au Daily Mail en mars 2018, Lily Becker avait révélé s'être réfugiée dans l'alcool. "J'ai eu une année difficile. Au début, je me suis complètement laissée aller, de toutes les façons. Trop d'alcool, trop de cigarettes, trop de sorties et de je-m'en-foutisme", avait témoigné le mannequin de 41 ans. "La vodka est devenue mon amie. Je fumais un paquet par jour. Boris traversait une mauvaise période à sa façon, il n'a pas remarqué. Nous nous sommes déconnectés et nous avons pris chacun nos chemins", avait-elle ajouté, dévoilant avoir fait appel à un thérapeute pour tenter de sauver leur mariage. En vain.