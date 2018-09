Lily Allen : Victime d'agression sexuelle, son récit glaçant

Comme les industries du cinéma et de la mode, la musique a été secouée par une série d'accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Lily Allen porte la dernière en date. Dans une nouvelle interview, la chanteuse revient sur le drame dont elle a été victime.

En amont de la sortie de son livre, My Thoughts Exactly, Lily Allen s'est entretenue avec Guardian Weekend. Dans cette interview, la star britannique évoque un passage de ses mémoires, le souvenir d'une agression sexuelle subie à l'issue d'une soirée, commise par le cadre d'un label dont elle tait le nom, sur conseil de la maison d'édition de l'ouvrage : "Je me suis réveillée à 5 heures parce que je sentais quelqu'un à côté de moi rapprochant son corps nu contre mon dos. J'étais nue, moi aussi."

"Je sentais quelqu'un tentant d'insérer son pénis dans mon vagin et me mettre des fessées comme si j'étais une stripteaseuse en boîte. Je me suis éloignée aussi vite que possible et ai sauté du lit, en alerte... J'ai trouvé mes vêtements rapidement... et couru hors de sa chambre jusque dans la mienne", ajoute Lily Allen, alcoolisée au moment du crime. "Je ne m'attendais pas à ce qu'il profite de ma vulnérabilité. Je me suis sentie trahie. J'ai eu honte. J'étais en colère. J'étais troublée." Lily s'est abstenue de porter plainte, convaincue que l'auteur de l'agression s'en tirerait.

"Les abus sexuels sont monnaie courante [dans l'industrie de la musique]", conclue et déplore Lily Allen.

Son dernier album, No Shame, est nommé pour le prestigieux Prix Mercury.