Lily-Rose Depp, déchaînée en pyjama, danse sur Despacito

Lily-Rose Depp a le sens du spectacle en elle et visiblement le rythme dans la peau aussi. Dimanche 3 août 2017, sa tante Alysson Paradis a publié une amusante vidéo en story Instagram. On pouvait voir la jeune femme de 18 ans se déhancher de manière totalement fantasque sur le tube de l'été, Despacito.

Face à la caméra, vêtue d'un simple pyjama et complètement désinhibée, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a livré une chorégraphie pour le moins loufoque du hit de Luis Fonsi. Façon ballerine, elle enchaîne des mouvements comme on a pu en apercevoir sur grand écran dans le film La Danseuse, son premier long métrage français, qu'elle avait présenté à Cannes en mai 2016.

Derrière son smartphone, Alysson Paradis – qui a fêté ce week-end les 2 ans de son fils Marcus – n'a pas manqué d'immortaliser ce moment mémorable, nouvelle preuve de leur irrésistible complicité.