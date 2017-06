Lily-Rose Depp s'éclate avec Alysson Paradis et son chéri, tout en légéreté

Elle ne rate jamais une occasion. Entre Lily-Rose Depp et sa tante Alysson Paradis – la petite soeur de Vanessa, la père de Lily-Rose –, c'est à la vie à la mort. Ultracomplices, les deux jeunes femmes s'adorent et ne le cachent pas sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas la fille de Johnny Depp qui parle de sa marraine, c'est cette dernière qui s'exécute sur Instagram. Dernier acte en date, une soirée à trois immortalisée par une photo publiée sur le compte de la comédienne et jeune maman depuis peu.

On peut voir Lily-Rose, vêtue d'un léger top rouge, poser joue contre joue avec sa tante, pendant que Guillaume Gouix, le chéri d'Alysson qui fut aussi le parrain de Lily-Rose lors des Révélations aux César 2017, prenait le selfie, les yeux écarquillés. "À propos de la nuit dernière", écrit la petite soeur de Vanessa Paradis en légende, en mentionnant ses deux acolytes.