Alysson Paradis, son couple avec Guillaume Gouix: "On est amoureux fous"

Actuellement sur les planches avec La Récompense, dans lequel elle campe une amoureuse vegan qui manie un pendule, Alysson Paradis est à la ville une amoureuse passionnée, une jeune femme née au coeur des années 1980 et une maman comblée. Ce bonheur, elle le doit en partie à son équilibre avec Guillaume Gouix, son amoureux depuis plusieurs années.

"Avec Guillaume, on forme une équipe, on est amoureux fous, on est mille choses, assure Alysson dans La Parisienne (supplément du Parisien, mai 2017). Il est mon ami, il m'entraîne vers le haut. C'est encore plus vrai depuis qu'on est parents. Quand je travaille, il assure, il s'occupe de notre fils." Car oui, leur amour s'est renforcé avec la venue d'un petit garçon, le 1er septembre 2015. Son nom, tout comme son visage, n'ont jamais été dévoilés, même si la jeune mère ne cache pas sa fierté en dévoilant quelques photos de son quotidien et de son fiston. "Je ne montre pas son visage. Sa génération va grandir avec des photos qui vont circuler. Il faut en avoir conscience", lâche-t-elle.

A croire qu'il ne manquerait donc qu'une chose pour parfaire cette vie idyllique : le mariage. Mais pas pour Alysson Paradis. "Ça n'a jamais été une question. Le mariage n'est pas un rêve de petite fille", confie la petite soeur de Vanessa et tante de Lily-Rose Depp.