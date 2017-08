Lily-Rose Depp : Loin de sa mère amoureuse, elle boude en bikini et cowgirl sexy

Pendant que sa mère Vanessa Paradis officialisait avec Samuel Benchetrit du côté de Locarno en Suisse, Lily-Rose Depp poursuit ses vacances de l'autre côté de l'Atlantique. Récemment aperçue à la sortie du restaurant Ago de Los Angeles avec des amies, l'égérie Chanel profite de son temps libre avant de revenir sur les plateaux.

Et le planning de la jeune star est déjà rempli. En effet, la fille de Johnny Depp a signé pour être la vedette de son troisième film français, Les Fauves. Pour cela, Lily-Rose prendra la direction de Trémolat en Dordogne, où elle donnera la réplique à Laurent Lafitte et Camille Cottin. L'histoire : La rumeur d'un puma en liberté met un camping dans l'angoisse et répand la terreur dans la région. Une jeune femme réalise que cette rumeur vient d'un écrivain dont elle devient alors l'assistante. Quand l'auteur disparaît dans des circonstances étranges, elle commence à avoir des doutes et se demande si ses prétendants n'ont pas une part de responsabilité dans cette affaire. Après La Danseuse et Planétarium, Lily-Rose Depp peaufine donc son CV côté francophone. Une bonne occasion de passer du temps en France, près de sa famille.

En attendant, la belle s'éclate et ne s'en cache pas sur Instagram. Quant elle n'est pas avec ses copines, elle poste d'autres photos, et notamment des selfies, comme celui qu'elle a publié ce 9 août. Elle pose en mode cowgirl, avec un chapeau rose et blanc, et arbore un top en dentelle transparent sous lequel se détache un haut de bikini noir. Au naturel, la chérie d'Ash Stymest captive l'objectif avec sa fameuse moue boudeuse, et ça fait mouche. "Mignonne", "Belle", "Beauté", "Jolie petite fleur"... peut-on lire dans les commentaires, alors qu'une autre personne lui demande de décrocher "un petit sourire". Une critique mineure au milieu de tous ces superlatifs.