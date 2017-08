Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit main dans la main, un couple qui a du chien

La Divine Idylle prend corps pour Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit. En couple depuis plusieurs mois mais extrêmement discrets, les deux comédiens vivaient leur histoire d'amour tapis dans l'ombre. Et cela leur allait très bien. Mais ce lundi 7 août, à la surprise générale, ils ont officialisé lors de l'avant-première du film qui a vu naître leur romance...

C'est main dans la main, tendrement complices, que Vanessa Paradis et son réalisateur Samuel Benchetrit sont arrivés sur le tapis rouge du 70e Festival de Locarno. Face aux photographes, qui n'ont pas manqué d'immortaliser la scène, les deux tourtereaux étaient sur une autre planète : la leur. Regards tendrement câlins, mains légèrement baladeuses... On ne peut pas dire que Samuel Benchetrit ait eu le même comportement envers son acteur principal, le génial Vincent Macaigne, lui aussi présent lors de cette première en grande pompe.

L'histoire voudrait que Samuel Benchetrit et l'ex de Johnny Depp soient tombés amoureux l'un de l'autre en pleine production du film. Le cinéaste, à qui l'on doit le récent Asphalte, voulait que l'interprète de Joe le Taxi soit sa muse, aux côtés de Macaigne et de Bouli Lanners. Jean-Claude Van Damme, un temps annoncé, n'a finalement pas fait l'aventure à leurs côtés.

Chien n'est autre que l'adaptation du roman éponyme de Samuel Benchetrit. Publié en 2015 aux éditions Grasset, il relatait l'histoire d'un certain Jacques Blanchot, un homme sans ambition et sans humour qui semble être l'incarnation même de la médiocrité. Il va se transformer en chien pour devenir complètement soumis. A sa sortie, son éditeur le présentait comme le livre "le plus déjanté, drôle, tendre et cruel de notre monde contemporain où l'homme est un chien pour l'homme". Reste à savoir si son écriture, qui a surtout servi d'exutoire à Samuel Benchetrit en proie à la dépression et aux doutes, sera aussi corrosive et impertinente sur grand écran.