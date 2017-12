Linda Hardy, ex de Johnny Hallyday, adresse un message touchant à Laeticia

L'amour passionnel et puissant qui unissait Johnny Hallyday et son épouse Laeticia depuis plus de vingt ans ferait presque oublier que d'autres femmes sont passées dans la vie du rockeur français décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Linda Hardy fait partie des conquêtes du chanteur disparu dans la nuit du 5 au 6 décembre à son domicile de Marnes-la-Coquette.

Bouleversée par la mort de celui qu'elle a aimé, Miss France 1992 avait réagi à la tristesse nouvelle en publiant un message sur Instagram. "Je pourrais dire tant de choses sur l'homme exceptionnel que tu étais. Un diamant brut. Un coeur en or massif. Je suis triste. Mes pensées vont ce matin vers Laura, David, Joy, Jade et la plus merveilleuse des femmes. Laetitia. Immortel Johnny parmi les Anges. Repose parmi les tiens #Johnny #onatousquelquechosedejohnny #aurevoir", avait publié la sublime brune de 44 ans le 6 décembre dernier. Des mots touchants à l'attention des enfants de Johnny Hallyday et de sa dernière épouse accompagnés d'une photo vintage. Collé à son ex-compagnon, Linda Hardy affiche un franc sourire, souvenir heureux de leur histoire d'amour.