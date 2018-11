Linda Hardy, gênée d'embrasser Clément Rémiens ? "Je ne m'arrête pas à son âge"

Quand il n'est pas sur une piste de danse pour Danse avec les stars 9 (TF1), c'est sur le tournage de la série à succès Demain nous appartient que Clément Rémiens fait le show. Et depuis un bon moment, le beau brun de 21 ans est au coeur des intrigues grâce à l'histoire de son personnage Maxime avec Clémentine (jouée par Linda Hardy), sa prof. Tous deux vivent une histoire d'amour qui était secrète. À l'occasion d'une interview pour nos confrères de Télé Star, les deux acteurs ont dévoilé si les scènes de baisers étaient compliquées à réaliser à cause de leur différence d'âge.

"Si je suis amoureuse d'un homme qui a vingt ans de moins que moi, ça ne me pose aucun problème de l'embrasser. Quand l'amour est là, ce sont des questions qui ne se posent pas. Quand je joue, c'est pareil. Même si je me suis interrogée sur la réaction du public, je ne m'arrête pas à l'âge de mon partenaire", a confié la belle brune de 45 ans. Elle a ensuite précisé que, selon elle, c'était "peut-être plus difficile" pour Clément "car il a sans doute embrassé moins de filles" qu'elle d'hommes dans la vraie vie.

Une supposition juste comme l'a rapidement confié Clément Rémiens : "L'expérience de Linda fait qu'elle est moins gênée que moi, forcément. Personnellement, je ne suis jamais tombé amoureux d'une prof. Pour Maxime comme pour moi, c'est une découverte." Le partenaire de Denitsa Ikonomova dans DALS a ensuite confié qu'à la suite du terrible accident de car survenu récemment, Maxime et Clémentine avaient pris la décision de dévoiler leur amour au grand jour. La vie de son personnage sera donc "complètement bouleversée" : "C'est un grand choc pour tout le monde, aussi bien au lycée qu'avec ses parents et notamment Chloé [jouée par Ingrid Chauvin, NDLR], sa mère." Cette dernière va vouloir le mettre en pension. Mais on se doute que le beau brun ne se pliera pas à sa décision. Affaire à suivre...

L'intégralité de l'interview de Clément Rémiens et Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine Télé Star du 26 novembre 2018.