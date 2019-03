Linda Hardy, ses relations à 25 ans avec des hommes plus âgés : elle se livre

Linda Hardy est l'une des stars de la série phare de TF1 Demain nous appartient. La belle actrice âgée de 45 ans y incarne Clémentine et est au coeur des intrigues ces derniers mois. Son personnage est en couple avec Maxime (joué par Clément Rémiens), l'un de ses élèves. Une relation qui a fait beaucoup réagir une fois officialisée. Interrogée par nos confrères de Télé Sar, Miss France 1992 n'a donc pas échappé à une question sur leur relation.

Linda Hardy explique que, même si à l'origine, leur histoire d'amour était impossible à cause de leur différence d'âge, son personnage s'est finalement laissé aller car ses sentiments étaient bien trop forts. Une situation dans laquelle la belle brune pourrait se retrouver ? Quand on lui a demandé comment elle réagirait si son fils Andréa (née en 2010 d'une précédente union avec un marchand d'art) lui annonçait qu'il était en couple avec une femme de 45 ans, elle a déclaré : "Je serai très mal placée pour lui faire la leçon. A 25 ans, j'ai moi-même eu des histoires avec des hommes de 50 ans. La seule chose qui m'importe, c'est qu'il soit heureux. Je lui poserais des questions pour m'assurer qu'il sait où il va, qu'il y a du respect et de la compréhension, mais je ne remettrais pas en question leur amour."

Son partenaire Clément Rémiens (21 ans) a aussi répondu aux questions du magazine. Et, selon lui, l'histoire de Maxime et Clémentine pourrait bien prendre fin prochainement : "Clémentine et Maxime s'engueulent trop, ce n'est pas bon signe. Alors quand Amanda, drôle, énergique et sans limite, entre dans sa vie, ça lui fait du bien ! A moi aussi en tant qu'acteur. Ça me permet de jouer de nouvelles émotions, de changer de décor, de rythme, d'avoir une nouvelle partenaire. C'est très agréable."

Si cela arrive, Linda Hardy espère que les auteurs ne l'évinceront pas des intrigues. Elle se plaît en effet à jouer dans un feuilleton quotidien : "On a des choses à jouer qu'on ne jouerait pas ailleurs. Je suis fan de ce format, on a beaucoup de liberté."

L'intégralité des interview de Linda Hardy et Clément Rémiens sont à retrouver dans le magazine Télé Star du 1er avril 2019.