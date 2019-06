Linday Lohan : Sa mère se sépare encore de son chéri qu'elle n'avait jamais vu

Entre Dina Lohan et son amoureux Jesse Nadler c'est terminé ! La maman de Lindsay Lohan a rompu pour la deuxième fois avec cet homme rencontré sur Internet et qu'elle n'a jamais vu dans la vraie vie. Lilo serait la cause de leur rupture...

Comme le rapporte le site The Blast, Jesse Nadler a pris la décision, pour seconde fois, de mettre fin à sa relation à distance avec Dina Lohan, après une première rupture survenue en avril dernier. "Je ne pourrais jamais causer un froid ou des frictions entre une mère et son enfant. Je ne pourrais pas vivre en paix avec moi-même si je faisais cela. Je ne voulais pas m'interposer entre elle et sa fille aînée", a-t-il raconté. Et d'ajouter qu'il ne se voyait pas poursuivre son histoire de coeur avec Dina Lohan tout en sachant que ses enfants ne soutenaient pas leur couple "à 1000%".

Jesse Nadler avait été prévenu par Dina Lohan que sa fille Lindsay allait être invitée de l'émission The Kyle & Jackie O Show, et que ses propos étaient "sévères" concernant leur histoire de coeur. Ce qui a décidé Jesse a rompre de nouveau...

Pour rappel, Dina Lohan avait révélé son histoire lors de sa participation à l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother. Elle avait ainsi déclaré être en couple depuis cinq ans avec un homme rencontré sur Internet mais dont elle n'avait jamais fait la connaissance en vrai. Cet homme vit à San Francisco alors qu'elle-même vit à Los Angeles. Six heures de voiture séparent ces deux villes de Californie.