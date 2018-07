Line Renaud et le sida : À l'origine du combat de sa vie...

Line Renaud, qui célébrait lundi 2 juillet 2018 son 90e anniversaire, est indissociable de Sidaction. Elle est la cofondatrice et vice-présidente de cette association qui vient en aide aux malades, aux personnes vivant avec le VIH et soutient la recherche. Mais le combat de Line contre le sida a débuté bien plus tôt, dans les années 1980, lorsque la maladie était encore taboue, lorsque personne ne s'intéressait aux malades. Elle revient sur cette période sombre dans Télérama, en kiosques ce mercredi.

Nous en sommes en 1985. Line Renaud va créer l'Association des artistes contre le sida mais elle ne le sait pas encore. "En 1985, on me propose d'adapter cette pièce à Los Angeles [Folle Amanda, NDLR]. Je m'installe dans cette ville, assiste à la montée du sida, la panique, la mise à l'écart des homosexuels, les enfants hémophiles et malades chassés des écoles. Arrive le fameux gala organisé par Elizabeth Taylor [une des premières célébrités à partir au front contre la maladie en créant l'amfAR, NDLR]. Elle me dit : 'Les artistes vont devoir prendre en main la lutte parce que les politiques ne le feront pas.' Je suis en France lorsque survient, en octobre, la mort de Rock Hudson. William Leymergie me fait venir sur Antenne 2, je répète ce qu'Elizabeth m'a dit : 'Les artistes vont devoir faire comme en Amérique, parce que les politiques n'en parleront pas.'"