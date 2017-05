Lionel Messi et Luis Suarez: Avec femmes et enfants au Camp Nou, pause tendresse

Le duel à mort continue au sommet de la Liga : samedi 6 mai 2017, le FC Barcelone de Lionel Messi n'a pas failli dans le sprint final pour le titre de champion et a de nouveau mis la pression sur le Real Madrid en s'imposant sans difficulté dans son antre du Camp Nou contre Villareal (4-1).

L'Argentin a signé un doublé, confortant sa place de leader incontesté du classement des buteurs à sept longueurs devant son coéquipier Luis Suarez, également buteur hier, et tous deux ont pu célébrer cette belle performance avec leurs proches.

A deux journées de la fin du championnat espagnol, leurs compagnes respectives étaient présentes au stade : Antonella Roccuzzo, compagne de Lionel Messi depuis bientôt dix ans qui devrait devenir son épouse l'été prochain, a en effet suivi le match au côté de Sofia Balbi, qui partage la vie de Luis Suarez depuis l'âge de 15 ans et l'a épousé en 2009. Les deux charmantes WAGs sud-américaines avaient amené avec elles leurs enfants : tous vêtus du maillot blaugrana, Thiago, 4 ans, et Mateo, 1 an, les fils de Leo et Antonella, et Delfina, 6 ans, et Benjamin, 3 ans, fille et fils de Luis et Sofia, sont entrés sur la pelouse à l'issue de la rencontre et ont sauté au cou de leurs papas respectifs, victorieux.

De quoi leur donner la motivation pour rafler tous les points qui restent à prendre. D'autant que ce dimanche, le Real de Cristiano Ronaldo, qui compte un match en retard en Liga, est revenu à hauteur (84 points ex aequo) en tête du classement, a répondu du tac au tac en écrasant Grenade (4-0) sur son terrain.