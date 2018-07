Lionel Messi : Vacances en famille sportives avec Antonella et leurs enfants

Le 24 juillet dernier, Lionel Messi et sa compagne ont retrouvé Thierry Henry, N'Golo Kanté et d'autres nombreux joueurs stars à Ibiza pour célébrer les noces de Daniella Semaan et Cesc Fabregas lors d'une soirée pour le moins fastueuse. Le couple qui s'est marié au printemps dernier a attendu la fin de la Ligue des champions et de la Coupe du monde pour fêter cette union avec ses amis.