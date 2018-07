Thierry Henry accompagné de sa belle Andrea au pré-mariage de Cesc Fabregas

Le 17 mai 2018, Cesc Fabregas et Daniella Semaan, se disaient oui au Cliveden House Hotel. C'est dans ce même prestigieux établissement cinq étoiles situé non loin de Londres (comté de Berkshire) que Meghan Markle a passé la nuit avant d'épouser le prince Harry le 19 mai dernier dans la chapelle Saint-Georges de Windsor. Deux mois plus tard, le footballeur espagnol de 31 ans qui occupe le poste de milieu de terrain à Chelsea et celle qui partage sa vie amoureuse depuis plus de sept ans ont organisé de nouvelles noces, à Ibiza cette fois-ci. Ne lésinant pas sur les moyens pour faire de leur union un chapitre inoubliable, Cesc Fabregas et Daniella ont convié de nombreux invités à leur soirée pré-mariage qui s'est déroulée le 24 juillet 2018 dans une magnifique villa de l'île des Baléares. Sans surprise, la plupart des convives étaient issus du monde du football.

Parmi les invités figuraient le Français Thierry Henry. Celui qui a beaucoup fait parler lors de la Coupe du monde puisqu'il s'est retrouvé face aux Bleus en demi-finale – l'ancien international était l'entraîneur adjoint de la Belgique – a voyagé jusqu'à Ibiza avec sa discrète compagne Andrea Rajacic. Le couple ne s'est d'ailleurs pas arrêté devant les photographes pour participer au photocall installé.

Si Cesc Fabregas et Daniella ont bien évidemment multiplié les photos, à deux ou avec leurs enfants (Lia, 4 ans, Capri, 2 ans, et Leonardo, 1 an, mais aussi Joseph, né du premier mariage de Daniella avec Elie Taktouk), ils ne sont pas les seuls. Très proche des jeunes mariés, Lionel Messi et son épouse Antonella ont également largement posé. Luis Suarez et sa femme Sofia Balbi, enceinte, Sergio Busquets et sa compagne Elena Galera, mais aussi Carles Puyol et sa compagne Vanesa Lorenzo ont été conviés à la grande soirée pré-mariage.