Lisa Marie Presley : Endettée et en plein divorce, son ex ne lâche rien

Qui aurait pu présager une telle sortie de route ? A 50 ans, Lisa Marie Presley, unique héritière du King Elvis Presley (décédé il y a 41 ans jour pour jour), aurait dilapidé toute la fortune laissée par son père. Après avoir attaqué son ancien gestionnaire financier, qu'elle accusait de négligence et dont elle réclamait qu'il lui rembourse 100 millions de dollars (soit la somme supposément dilapidée), la star américaine doit également faire face à son futur ex-mari Michael Lockwood, avec lequel elle est en procédure de divorce depuis 2016.

Selon les informations rapportées le 16 août 2018 par le Daily Mail, un procès est en cours depuis trois jours au tribunal de Los Angeles. D'un côte Lisa Marie Presley et ses avocats, dont la défense a pour point central cet incroyable trou financier. De l'autre, Michael Lockwood (57 ans), qui réclame de l'argent à sa future ex-femme au titre qu'il partage avec elle la garde de leurs deux fillettes, les jumelles Finley et Harper (bientôt 10 ans).

Autrefois accusé par Lisa Marie Presley de détenir des images pédopornographiques, Michael Lockwood semble s'en être tiré à bon compte sur ce point, lui qui parvient toujours à voir ses filles. Mais le musicien, qui affirme également être sans le sou en raison d'une industrie musicale qui l'a blacklisté (une oeuvre de Lisa Marie Presley, qui aurait également vendu tous ses instruments, ses outils de travail, selon ses propos), réclame son droit d'obtenir une confortable pension alimentaire ainsi que le paiement de ses frais d'avocat. Et pourquoi pas plus...

Un contrat de mariage contesté

Si ce dernier point lui a été accordé (en février dernier, le juge avait ordonné à Lisa Marie Presley de régler 100 000 dollars de frais d'avocats à Michael Lockwood), le procès en cours devrait déterminer s'il est bien à même d'obtenir plus. Car c'est là que se trouve sa propre défense : Michael Lockwood conteste le contrat de mariage qui a été signé en 2007, soit un an après ses noces avec Lisa Marie Presley, assurant qu'il n'en avait pas lu les modalités et que le papier "ne l'intéressait pas" à l'époque de la signature. Le couple avait en effet signé un accord stipulant qu'en cas de divorce, Michael Lockwood ne serait pas en mesure de réclamer le moindre centime à son ex. Aujourd'hui, il affirme que ce papier n'a pas de valeur et qu'il peut donc prétendre à une part de richesse.

De son côté, Lisa Marie Presley (qui vivrait depuis un temps chez sa fille adulte, l'actrice Riley Keough, après s'être déclarée en faillite) assure que les ennuis ne sont pas finis. Outre le fait qu'elle souffre de graves problèmes d'addiction depuis quelques années, une situation qui l'a contrainte à intégrer un centre de désintoxication, elle a précisé dans ses documents qu'elle comptabilisait au total 16 millions de dollars de dettes, dont 10 millions qu'elle doit aux impôts. Trouvera-t-elle une porte de sortie, elle qui perçoit pourtant chaque année de solides revenus issus des ventes des disques de son père ? Pour rappel, et selon le magazine Forbes qui établit chaque année un classement des célébrités décédées qui rapportent le plus d'argent, Elvis Presley était quatrième en 2017 avec 35 millions de revenus. Suite au prochain épisode...