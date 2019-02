Lisa Sheridan (Les Experts, NCIS) est morte à l'âge de 44 ans

Lisa Sheridan avait joué dans de nombreuses séries. En 2000 elle a été vue dans treize épisodes de FreakyLinks. En 2005 dans vingt-deux épisodes d'Invasion et dans plusieurs numéros des Experts : Miami. Puis quelques années plus tard dans Les Experts : Manhattan et dans NCIS.

Côté coeur, elle a été fiancée à l'acteur Ron Livingston, que l'on a pu voir dans la série Sex and the City.

De nombreux collègues de Lisa Sheridan ont fait part de leur peine sur les réseaux sociaux comme Donna D'Errico (Alerte à Malibu), avec qui elle a travaillé en 2015 sur le film Only God Can. "C'est rare de rencontrer des personnes gentilles et douces comme elle dans ce milieu, cette ville, et dans ce monde. C'est vraiment l'une des personnes les plus douces que j'aie jamais rencontrées. Elle amenait une douceur et une énergie partout où elle allait, même quand elle traversait des heures sombres. Je suis dévastée. Je venais juste de lui parler et tout semblait aller très bien, elle avait l'air heureuse. Tous ceux qui la connaissaient l'aimaient et l'adoraient. Au revoir et bonne nuit bel ange. Tu vas terriblement me manquer", a-t-elle écrit sur Instagram.