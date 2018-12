Loana donne des nouvelles de Phil Storm après son AVC : "J'irai le voir"

Lundi 3 décembre 2018, on apprenait que Phil Storm avait été victime d'un AVC il y a dix jours. Une triste nouvelle que l'ancien petit ami de Loana a annoncée sur Instagram : "Coucou les amis ! Me revoilà. La vie est précieuse. Après un accident cardio-vasculaire il y a dix jours, j'ai eu besoin de repos, explique-t-il pour justifier son absence. Voilà qui nous rappelle qu'il faut vivre chaque instant à fond. Une nouvelle vie commence pour moi. Une vie plus sereine, pour vivre chaque instant."

À l'occasion d'une rencontre, Purepeople a interrogé la belle blonde de 41 ans sur le sujet. L'occasion d'apprendre qu'elle n'était pas du tout au courant de cet accident cardio-vasculaire. Elle a donc envoyé un SMS à Phil Storm pour lui remonter un peu les bretelles mais, surtout, pour prendre de ses nouvelles : "Je l'ai appris en regardant internet. (...) Je lui ai tout de suite envoyé un message : 'Qu'est-ce que c'est que cet article, est-ce que c'est vrai ?' Il me répond vite que c'est vrai malheureusement. (...) J'étais en colère, je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit. Il m'a dit : 'Je ne pouvais pas, j'étais dans un tel état...'"

Heureusement, le mannequin de 39 ans va mieux, il est rentré chez lui aujourd'hui, nous a confié Loana. "Je lui ai dit que j'irai le voir quelques jours prochainement parce que je veux voir de mes propres yeux qu'il va mieux", a-t-elle conclu.

