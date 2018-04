Loana : Son ex Phil Storm joue les animateurs télé, Jacky se moque de lui

Phil Storm ne bénéficie peut-être plus de la popularité de son "ex" Loana mais il ne renonce pas pour autant à ses rêves de devenir un chanteur à succès et un animateur de télévision reconnu...

Le 30 mars dernier, le beau gosse de 36 ans qui avait accepté de feindre une idylle avec la gagnante de Loft Story était par exemple l'invité de Jacky dans l'émission Jacky lave plus propre, en direct sur IDF1. Au cours de ce live, Phil Storm a été invité à jouer les animateurs le temps de quelques secondes et il ne s'est pas fait prier pour se mettre face à la caméra. Malheureusement, sa performance n'a pas totalement convaincu notre célèbre Jacky du cultissime Club Dorothée !

"Mesdames et messieurs bonsoir, soyez les bienvenus ce soir sur l'émission de Jacky. Un moment exceptionnel ce soir vous attend, des invités uniques, des invités d'exception pour passer une soirée de folie. Le Jacky Show, un homme extraordinaire pour un moment unique... Voilà, c'est pas mal ?", a lancé Phil Storm devant la caméra avec un air très (trop ?) sérieux et en utilisant peut-être un peu trop de superlatifs pour être totalement honnête. "Tu veux faire animateur ? Y a du boulot hein !", lui a ensuite asséné Jacky, avec humour.

Une séquence à retrouver ci-dessous :