Loana enfoncée par Jean-Édouard : "Parler d'elle ne m'intéresse pas"

Contrairement à Loana, Jean-Édouard n'aime pas qu'on lui rappelle leur histoire d'amour dans Loft Story (M6).

"Je n'ai jamais envisagé de quitter le Loft. Sauf si Jean-Édouard en était sorti. J'étais tellement amoureuse de lui, que je l'aurais suivi (...). En fait, pendant le jeu, j'avais tout idéalisé. Y compris notre histoire. Alors qu'en réalité, on est tellement différents (...). La dernière fois que l'on s'est croisés, c'était pour une photo à l'oc­­ca­­sion des dix ans de Loft Story. Il n'y a eu aucune complicité entre nous (...). Pour moi, tout cela reste un très bon souvenir, mais je pense que ce n'est pas réciproque", confiait Loana à Gala en 2016. Et elle ne croyait pas si bien dire !

Celui qui s'apprête à devenir papa – sa compagne Déborah est enceinte de huit mois – a accordé une interview à nos confrères de Gala. Et il n'a pas échappé à une question sur sa participation à Loft Story. L'occasion d'apprendre qu'il est toujours en contact avec Steevy : "On est amis sur Face­book, on se parle de temps en temps. Hormis lui, personne." Et surtout pas Loana pour qui il n'a pas vraiment de sympathie.

Et l'ancien DJ, aujourd'hui à la tête de sa propre société (l'agence Five Stars Consulting), ne s'est pas gêné pour le faire savoir : "Loana ? Parler d'elle ne m'intéresse pas. Chacun fait ses choix, des bons et des mauvais. Elle a une grosse tendance à parler de moi dans ses interviews, j'aimerais juste qu'elle m'oublie. Je ne lui souhaite aucun mal, juste qu'elle fasse sa vie de son côté."

Le message est passé...