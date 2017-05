Loana et Fred Cauvin : Les ex réunis pour ouvrir un nouveau chapitre

Entre Loana et Fred Cauvin, il y a, malgré les tourments de leur rupture l'an dernier et la nouvelle histoire à laquelle l'ex-Lofteuse semble se consacrer depuis, un lien indéfectible. "On est vraiment très, très proches", nous confiait récemment le jeune homme, heureux de cette complicité retrouvée et que les errements passés soient oubliés. Une complicité qui s'est affichée le mois dernier, lorsque le duo s'est reformé à l'occasion d'une soirée événement.

Loana n'a pas hésité à apporter son entier soutien à Fred Cauvin au moment pour lui de diversifier ses activités et de se lancer dans une nouvelle aventure : fondateur d'une agence de relations publiques à son nom, il vient d'acquérir dans l'Yonne, avec un associé, un lieu susceptible d'accueillir toutes sortes d'occasions. Située juste à côté de Sens, à une heure de Paris, la salle JJAD peut tout aussi bien faire office de boîte de nuit que de lieu événementiel, d'espace pour tournages et shootings, etc.

Le 28 avril, l'heure était venue de fêter en grande pompe l'inauguration en compagnie de leur propriétaire et de sa fidèle amie : Loana n'allait certainement pas manquer la "Champagne Shower" ("douche de champagne") organisée pour baptiser les lieux, qu'elle était venue repérer quelques heures plus tôt, et a volontiers pris la pose avec Fred Cauvin ainsi que ses autres invités. On a ainsi pu voir dans l'Yonne Bruno Moneroe (Nouvelle Star, Les Anges de la téléréalité) et Billy Obam, inoubliable choriste de Serge Gainsbourg (You're under arrest).