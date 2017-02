Loana et la drogue : "J'en ai consommé beaucoup"

Révélée dans Loft Story en 2001, Loana s'apprête à renouer avec un univers qu'elle connaît très bien, celui de la télé-réalité. La starlette de 39 ans participe aux Anges 9, actuellement en cours de diffusion sur NRJ 12.

À lire aussi Bobbi Kristina : Nouveau témoignage sur sa consommation de drogue...

Tel un phoenix qui renaît de ses cendres, Loana enchaîne les interviews, entretiens qu'elle accorde en toute honnêteté et au cours desquels elle n'hésite pas à aborder tous les thèmes, même les plus douloureux. Passée par des périodes particulièrement délicates, elle a aujourd'hui conscience du mal fait à sa maman, Violette, avec qui elle habite à présent dans le Sud. "Je crois que je ne me suis pas rendu compte de ce que je lui ai fait subir. Mes tentatives de suicide, trois arrêts cardiaques, le coma, l'hôpital psychiatrique...", a-t-elle rappelé à Nice-Matin (édition du 15 février), alors même que le corps médical voyait en elle une cause perdue. "Un médecin lui a même conseillé de commencer à faire son deuil. C'est horrible, pour une mère", a-elle concédé, elle-même maman d'une fille prénommée Mindy (19 ans) et dont elle n'a plus de nouvelles.

Entraînée dans une chute vertigineuse, se déconnectant littéralement de la réalité, Loana a enchaîné les addictions - drogue, alcool et antidépresseurs. "La drogue a duré très peu de temps, mais j'en ai consommé beaucoup. C'est ce qui m'a fait tomber dans les antidépresseurs. (...) En 2014, j'ai bu un litre de whisky par jour pendant deux mois et demi : je commençais à 7h du matin", s'est-elle souvenue pour Nice-Matin. La prise de conscience est ensuite arrivée et avec elle la fin des excès. "J'ai tout arrêté, et sans la moindre cure. Aujourd'hui, mon corps ne supporte plus une goutte d'alcool", s'est-elle félicitée.

Autant d'addictions qui ont fait des ravages sur sa silhouette. Lors d'une interview accordée à Voici.fr, Loana a révélé avoir pesé jusqu'à 120 kilos. Elle espère à présent s'affiner. "Pour mes 40 ans, qui sont dans quelques mois, je voudrais perdre une vingtaine de kilos et retrouver une vraie silhouette de femme. C'est le régime avant tout", a-t-elle confié à nos confrères, malgré tout nostalgique du corps de bimbo qu'elle avait au moment du Loft. "Je me demande maintenant, quand je me vois dans la glace, si c'était vraiment moi à l'époque. Je la regrette...", a-t-elle admis avec sincérité.

L'intégralité des interviews de Loana est à retrouver dans l'édition du 15 février 2017 de Nice-Matin et sur Voici.fr.