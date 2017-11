Loana et Phil Storm de nouveau en couple ? Leurs messages complices...

Les deux ex semblent de plus en plus proches.

Mlange de mes plus belles photos de ces derniers mois, pour vous ..Bisous sucrs tous et toutes .. Une publication partage par Loana (@loana_karesdanje) le 20 Nov. 2017 4h18 PST

Un joli texte auquel Phil Storm n'a pas tardé à répondre. "Et nous en ferons tellement plein d'autres encore plus merveilleuses", lance-t-il. De son côté, Loana surenchérit : "J'en suis certaine... Pour toujours..." Quelques mots accompagnés d'émoticônes, dont des coeurs, qui en disent long. En plus des nombreux like, cet échange n'est pas passé inaperçu puisque certains fans se demandent si les deux ex ont remis le couvert. "Je n'ai pas tout suivi. Du coup tu es de nouveau avec Phil Storm ?", "Magnifiques photos. Vous êtes de nouveau ensemble avec Phil Storm ? Si c'est le cas je suis contente pour vous. Beaucoup de bonheur à tous les deux", peut-on lire. Affaire à suivre...

