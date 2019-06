Loana : Lynchée à cause de son chien, elle se justifie

Loana donne régulièrement des nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. Le 25 juin 2019, c'est toutefois d'un autre être cher à son coeur qu'elle a parlé sur Instagram : son chien Titi. Mais cette publication n'a pas fait l'unanimité.

On y découvre son fidèle compagnon à quatre pattes vêtu d'un pull. Très vite, de nombreux internautes ont fait savoir en commentaires que ce n'était pas faire honneur à son chien que de lui faire porter un pull, surtout en cette période de canicule. Face aux critiques, Loana a posté une vidéo sur laquelle Titi lui fait des léchouilles. "À la question que j'ai beaucoup vue dans les commentaires : pourquoi a-t-il un pull ? Déjà parce que c'est un chien sans poils et deuxièmement c'est lui qui l'adore. Il me le réclame dès que je lui enlève donc je lui laisse pour lui faire plaisir", a-t-elle notamment écrit en légende, le 26 juin.

Et le 27 juin, elle en a rajouté une couche en postant une nouvelle vidéo sur laquelle on peut observer son chien allongé et vêtu du fameux pull, pendant qu'un avatar représentant la gagnante de Loft Story (M6) danse. "Mon Titi va très bien, il dormait juste et ensuite arrêtez avec vos commentaires sur le fait que je devrais avoir honte qu'il porte un pull. Il adore l'avoir et c'est lui qui me le réclame. C'est fou comme une petite vidéo toute mignonne peut entraîner autant de critiques. C'est triste", a-t-elle écrit. Reste à savoir si cela sera suffisant pour stopper les commentaires négatifs.