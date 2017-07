Loana "parfaite" : Son chéri Phil Storm lui fait une tendre déclaration d'amour

De jolis mots qui n'ont pas manqué de toucher Loana. En effet, via un commentaire, elle a répondu à la tendre déclaration de son chéri : "Sache que chaque jour passé à tes côtés est un moment de bonheur dans ma vie et merci aussi de m'avoir permis d'être dans la tienne... Pour toujours et à jamais dans mon coeur, mon étoile dans la nuit, mon rayon de soleil... Bisous tout doux et bien plus encore."

Pour rappel, Loana et Phil Storm se sont rencontrés à Lyon, à l'occasion du gala caritatif Soupe en scène organisé en faveur de l'association Notre-Dame des sans-abri. Depuis, le couple semble filer le parfait amour...