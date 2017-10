Loana "rayonnante" et toujours plus mince : Ses fans sous le charme !

Loana se sent beaucoup mieux dans sa peau et n'hésite pas à le montrer.

À la suite de sa sleeve gastrectomie, opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac, la gagnante de la première saison de Loft Story (M6) a perdu plus de 30 kilos. Fière de sa nouvelle silhouette, elle se plaît à poster de nombreux clichés sur les réseaux sociaux. De quoi susciter l'admiration de ses fans. Pour preuve, le week-end dernier, Loana a dévoilé une photo où on la découvre à la plage, vêtue d'une tenue moulante mettant en avant son corps aminci. Très vite, de nombreux internautes ont donc tenu à la féliciter pour son changement physique.

"Trop belle bravo pour votre renaissance", "En bombe j'espère que tu vas continuer sur cette voie", "Je vous trouve magnifique et rayonnante. Continuez sur cette voie", "Incroyable Loana !! Oh my god !!! quel bonheur de te retrouver !! Tu es vraiment sur la bonne route !! Tu perds tes kilos d'une façon merveilleuse ! On dit médicalement que le corps a une mémoire ! Eh bien le tiens à la sienne et elle fonctionne à merveille, félicitations et très bon week-end Loana", "Bravo loana belle revanche sur la vie, sois heureuse", "Hallucinante transformation RESPECT", a-t-on notamment pu lire.