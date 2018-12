Loana très décolletée en cuir face à Julien Guirado et Mélanie Dedigama

Lundi 3 décembre 2018, le casting de La Villa des coeurs brisés 4 (TFX) s'est retrouvé dans les locaux de TF1 pour la soirée de lancement de l'émission de télé-réalité. Les candidats, dont Loana, ont fait crépiter les flashs des photographes.

La grande gagnante de Loft Story en 2001 était accompagnée de ses camarades de tournage Jennyfer Chachat (The Island), Cloé Cooper (Les Marseillais), Virgil (Les Marseillais), Julien Guirado (Secret Story 5), Matthieu Lacroix (Les Marseillais), Mélanie Dedigama (Secret Story 10), Sarah Lopez (Secret Story 10), Jelena, (La Revanche des ex), Bastien Munez (Koh-Lanta), Jordan Faelens (Les Ch'tis), Illan (10 Couples parfaits) ainsi que Lucie Mariotti, la love coach du programme.

Au cours de cette soirée, Virgil et Cloé ne sont montrés proches, Mélanie Dedigama et Illan étaient également complices... et Loana n'est pas passée inaperçue. Il faut dire que le look de la candidate a fait sensation. L'ex-compagne de Phil Storm – qui a récemment révélé avoir été victime d'un AVC – était tout de noir vêtue. C'est en boots, slim, blazer et surtout top en cuir décolleté façon corset ceinturé, que Loana a pris la pose.

Rappelons Vincent (Les Ch'tis), Julia Paredes (Les Anges), Beverly (Carré Viiip), Vivian (Secret Story 8), Dylan (Koh-Lanta) et Inès (10 Couples parfaits) n'étaient pas présents hier mais seront bel et bien à l'antenne de TFX. Rendez-vous dès 18h35 lundi 17 décembre prochain afin de suivre la quatrième saison de La Villa des coeurs brisés !