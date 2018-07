Lola Marois et sa fille Bella : Un duo adorable en bikini qui envoûte la Toile !

S'il est une célébrité active sur les réseaux sociaux, c'est bien Lola Marois. Après avoir apporté tout son soutien aux Bleus à sa manière, la femme de Jean-Marie Bigard a une nouvelle fois fait forte impression sur la Toile. Ce jeudi 19 juillet 2018, l'actrice de Plus belle la vie (France 3) a partagé une incroyable photo de famille.

C'est sur son compte Instagram que Lola Marois a publié une image où elle prend la pose avec Bella, sa fille de 5 ans. Splendides, la maman et son bout de chou s'affichaient assorties en bikini jaune dans un espace vert. "Je me défonce les genoux, elle a envie de faire pipi... merci de liker #mafillemavie", a-t-elle écrit, pleine d'humour, en légende. Bien que le rendu soit excellent, cette mini séance photos n'a visiblement pas été une partie de plaisir pour l'interprète d'Ariane et sa princesse.

Que Lola Marois se rassure, les internautes ont été charmés par cette publication. La photo est devenue virale en quelques minutes. "Vous êtes magnifique, tout comme votre petite princesse. Tu peux être fière. Par contre, il va vraiment falloir partager votre secret pour ce corps sublime ! Si vous avez des astuces beauté aussi je suis preneuse", pouvait-on lire dans les commentaires.