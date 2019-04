Lori Loughlin : Sa fille Bella, harcelée sur Instagram, supprime son compte

Les parents de Bella et Olivia, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli, ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de transférer frauduleusement des fonds" et blanchiment d'argent. Ils sont accusés d'avoir versé la somme de 500 000 dollars sous forme de don à une association pour permettre à leurs filles d'étudier à l'université USC (University of Southern California), ainsi que d'avoir payé pour la falsification de leurs tests d'admission.

Tous deux ont plaidé non-coupable. Une source non-identifiée a confié à TMZ que l'actrice de 54 ans "et ses avocats ont sous-estimé la motivation du parquet" : "Donc elle n'a pas plaidé coupable et ils lui ont ajouté un nouveau chef d'inculpation. Maintenant, elle est prête à négocier mais le parquet a dit que l'accord n'était plus valable." Le couple risque au minimum quatre ans et neuf mois de prison, alors que les chefs d'inculpation retenus contre eux sont passibles de vingt ans de prison chacun.

"Ils ne réalisent pas vraiment à quel point la situation est grave. (...) Ils ont lancé les dés et c'est probablement un mauvais pari. Maintenant, ils sont dans une situation encore plus délicate qu'avant", avait déjà confié une autre source à People. En plus du risque encouru, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli seraient "outrés"et "détruits" par le fait d'être qualifiés de tricheurs.