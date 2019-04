Lori Loughlin inculpée pour blanchiment, elle risque très gros

Lori Loughlin fait profil bas depuis que son nom est impliqué dans une incroyable histoire de pots-de-vin et de corruption universitaire. Tout comme Felicity Huffman, l'actrice américaine de 54 ans et son mari Mossimo Giannulli ont dépensé une petite fortune (500 000 dollars en ce qui les concerne), afin que leurs deux filles, Olivia Jade et Isabella Rose, puissent intégrer l'université de Californie du Sud (USC), alors qu'elles n'en avaient pas le niveau, ni même l'envie.

Déjà inculpés pour "association de malfaiteurs en vue de transférer frauduleusement des fonds", ce qui lui avait valu une garde à vue, Lori Loughlin et son mari doivent faire face à un nouveau chef d'inculpation. La star de La Fête à la maison vient d'être également inculpée pour blanchiment comme l'a révélé Andrew Lelling, procureur fédéral de Boston. Ce second chef étant passible de vingt ans de prison, Lori Loughlin encourt théoriquement quarante ans de prison.

Alors que Felicity Huffman a choisi de plaider coupable dans cette affaire – la star de Desperate Housewives avait payé 15 000 dollars (un peu plus de 13 000 euros) pour falsifier les scores du test d'admission à l'USC de sa fille de 18 ans Sophia –, Lori Loughlin ne l'a toujours pas fait. Ce qui aggrave son cas, surtout dans le contexte où la justice américaine a pour objectif de faire tomber toutes les personnes impliquées dans ce dossier suivi de très près par les médias américains.

Si le bureau du procureur de Boston a recommandé une peine de prison correspondant au bas de la fourchette indicative, soit quatre mois au minimum, à l'encontre de Felicity Huffman, Lori Loughlin écoperait de bien plus, même si elle plaidait coupable dès à présent. Notamment parce qu'elle a versé 500 000 euros de pots-de-vin, contre 15 000 euros "seulement" pour Felicity Huffman "Si Lori et son mari souhaitent maintenant négocier leur peine, au lieu d'une peine minimale de 2 ans à 2 ans et demi d'emprisonnement... les procureurs recommanderaient au juge une fourchette minimale de 5 à 6 ans de prison ferme", indique TMZ. De son côté, People a recueilli le témoignage d'une source proche de Lori Loughlin et de son mari : "Ils ne réalisent pas vraiment à quel point la situation est grave. (...) Ils ont lancé les dés et c'est probablement un mauvais pari. Maintenant, ils sont dans une situation encore plus délicate qu'avant."