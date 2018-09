Lorie et l'enfer de l'endométriose : "J'aurai trois mois pour avoir un enfant"

Lorie Pester a révélé qu'elle était atteinte d'endométriose, pour la première fois, à Konbini le 20 septembre 2018. Lors d'une nouvelle interview avec nos confrères de Télé Star, la comédienne de Demain nous appartient (TF1) a accepté d'en dire plus sur sa maladie, qui provoque de très fortes douleurs et engendre des problèmes de fertilité.

La jeune femme de 36 ans va droit au but et affirme qu'elle a vécu "l'enfer". Fort heureusement, elle a pris des traitements et eu recours à plusieurs opérations pour calmer ses douleurs. Grâce à eux, Lorie Pester a vu sa santé s'améliorer : "Ça m'a sauvée aussi car des nodules allaient attaquer certains organes. Si je n'avais pas été opérée en urgence, ça aurait pu être très grave."

En tournée, je prenais des antidouleurs pour tout supporter

On apprend également que l'endométriose de Lorie Pester a été diagnostiquée "il n'y a pas si longtemps que ça" même si elle "en a toujours souffert". "Quand j'étais en tournée, je prenais des antidouleurs pour tout supporter. Les dernières années, je devais planifier mon agenda en fonction de mes douleurs. J'avais mal trois semaines sur quatre. Je m'étais habituée à la douleur, et le jour où j'ai reçu un traitement, ça a tout changé", a-t-elle confié.

Lorie Pester a rappelé qu'elle avait fait congeler ses ovocytes en décembre en Espagne. "Mais, je dois recommencer car on n'a pas pu m'en congeler assez à cause de mon traitement. Je les congèle, a-t-elle déclaré. Mais je voudrais surtout avoir un enfant naturellement. Et pour cela, il faut que j'arrête mon traitement sur un temps donné. Une fois, le traitement arrêté, je n'aurai que trois mois pour tenter d'avoir un enfant."

Même si elle reste "assez positive", Lorie Pester est préparée à la possibilité de ne jamais avoir d'enfant et pense à une autre option : "Je sais que l'adoption peut aussi être une solution." Elle a également fait allusion à un certain homme qui partagerait sa vie. "C'est bien parti, je touche du bois", a-t-elle conclu.

Lorie Pester sortira son autobiographie baptisée Les Choses de ma vie (éditions Ipanema) le 4 octobre où elle se confiera à coeur ouvert sur son endométriose.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le prochain Télé Star, disponible le 1er octobre 2018 en kiosques.