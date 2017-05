Louane dans Nos Patriotes : En situation délicate avec Marc Zinga

Passionné par l'Histoire, le réalisateur Gabriel Le Bomin (Les Fragments d'Antonin) va nous plonger dans la France de la Collaboration avec son film Nos patriotes. Pour ce faire, il a choisi de confier le premier rôle à Marc Zinga, révélation des Rayures du zèbre, émouvant dans Bienvenue à Marly-Gomont et inquiétant dans Spectre. Il est entouré de l'ultrapopulaire Alexandra Lamy, du césarisé Pierre Deladonchamps et de la chanteuse et actrice Louane Emera. Découvrez un premier extrait du long métrage dans lequel l'héroïne de La Famille Bélier – arborant une chevelure châtain – se retrouve dans une situation sous haute tension avec l'acteur principal.

L'histoire : Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier "maquis" de la région.

Nos patriotes, en salles le 14 juin 2017