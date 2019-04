Louane : Victime de grossophobie, elle dénonce le cyber-harcèlement

Interrogée par le site Oh my mag pour une interview Black Out, Louane a évoqué la cruauté des réseaux sociaux. La jeune femme de seulement 22 ans, elle-même victime de commentaires déplacés sur sa supposée prise de poids lorsqu'elle est apparue sur la scène des Victoires de la Musique, encourage tout le monde à prendre du recul.

Évoquant les commentaires des haters, Louane a confié qu'elle trouve que "ce sont des lâches derrière un écran" et a poursuivi ses remarques. "Le cyber-harcèlement, il y a deux choses. Je pense qu'il faut vraiment en parler. C'est très très important de pas rester dans son coin face à ça. Et il faut aussi se rappeler que les gens qui cyber-harcèlent n'ont rien d'autre à faire. Je pense que la carapace, face aux commentaires négatifs qui ne sont pas constructifs, elle se fait naturellement. On se rend compte que que les gens qui sont derrière leurs écrans, à partir du moment où ils sont face à toi, ils ne disent plus rien...", a-t-elle confié.

Louane, qui avait reçu le soutien de ses milliers de fans ainsi que de l'animatrice Valérie Damidot, n'est pas la seule personnalité à souffrir de remarques méchantes ou injustes. Cela a longtemps été le cas de Chimène Badi, qui affirme qu'aujourd'hui cela lui fait "ni chaud ni froid" et, plus récemment, d'Amel Bent. Elle aussi victime de grossophobie, la chanteuse a réagi. "Donc je dois m'habiller de façon à paraître plus mince aux yeux des gens et pas comme moi j'aime ? Mdr... Les grossophobes là...", a-t-elle écrit sur Twitter en partageant certains messages reçus.

La sympathique Louane, dont le deuxième disque éponyme a confirmé son succès en étant certifié quatre fois disque de platine, a toutefois confié au site que depuis qu'elle est connue elle fait un peu plus attention à son look. Et elle s'en sort très bien ! Fin février, elle était ainsi apparue avec un look très réussi à la Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020.

Thomas Montet